ATUAÇÕES: Melhor jogador do Paraná contra o Sport atuou apenas 38 minutos

Redação Bem Paraná

O meia-atacante Silvinho jogou apenas 38 minutos pelo Paraná Clube diante do Sport, neste domingo (2). E mesmo assim foi o destaque da partida. Enquanto esteve em campo, ele criou os lances mais perigosos do time. Acabou saindo machucado ainda no 1º tempo. O Paraná perdeu por 1 a 0, em Recife, pela 22ª rodada do Brasileirão.

Richard (6,0)

Sem culpa no gol. Fez duas boas defesas

Júnior (6,0)

Um chute na trave, outro com perigo. Erros e acertos na marcação

Cléber Reis (6,5)

Mandou uma bola na trave. Na zaga, ganhou quase todas

Renê Santos (6,0)

Mal posicionado no lance do gol. Fora isso, esteve seguro na defesa. Ganhou 8 duelos aéreos

Igor (6,0)

Errou pouco, mas em uma falha de posicionamento deixou Gabriel fazer o gol. Foi bem nas poucas vezes que apoiou o ataque

Jhonny Lucas (5,0)

Irregular nos passes e na marcação. O gol do Sport começou em cima dele

Wesley Dias (5,5)

Entrou no intervalo. Limitou-se a marcar

Alex Santana (6,0)

Apareceu menos que de costume, mas marcou bem e fez duas boas jogadas

Rodolfo (sem nota)

Entrou aos 39-2º. Não teve muito tempo de mostrar alguma coisa

Nádson (5,0)

Tentou jogadas pelos lados à base de força e velocidade. Mal nos passes (39% de erro)

Caio Henrique (5,5)

Mal nas bolas paradas, razoável nos passes (81% de acerto)

Silvinho (6,5)

Com passes ousados e velocidade, era o melhor do time até sair machucado

Carlos (5,0)

Entrou aos 38-1º. Teve quatro chances de marcar e perdeu todas, duas delas por culpa dele mesmo

Rafael Grampola (5,5)

Fez um gol, que acabou anulado. Fora isso, apareceu pouco e perdeu bolas