Atuações: Pablo é o destaque do Atlético na final da Sul-Americana

Lycio Vellozo Ribas

O atacante Pablo foi o destaque do Atlético na partida final da Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira (12). O time empatou com o Junior de Barranquilla em 1 a 1, com um gol do atacante, e depois venceu nos pênaltis (4 a 3). Assim, sagrou-se campeão

Santos (6,0)

Fez quatro defesas, nenhuma especialmente difícil. Cortou vários cruzamentos. Cometeu um pênalti

Jonathan (5,5)

Acertou o pênalti. Razoável no apoio. Foi batido em jogadas de velocidade

Thiago Heleno (7,0)

Acertou o pênalti. Ganhou quase todas as bolas pelo alto. Alguns errinhos pelo chão

Léo Pereira (5,5)

Ajudou no gol, mas cometeu erros grosseiros na defesa após o gol do Junior

Renan Lodi (5,0)

Errou o pênalti. Pecou no lance do gol. Deu alguns espaços. No apoio, apenas entusiasmado

Bruno Guimarães (5,0)

Apagado na marcação e no apoio

Lucho Gonzalez (5,5)

Deu alguns bons passes. O gol saiu em cima dele, em jogada aérea

Wellington (6,0)

Entrou aos 28-2º. Deu mais solidez à marcação e menos agilidade na saída de bola

Marcelo Cirino (5,0)

Não apereceu muito. Saiu machucado antes do 2º tempo

Rony (5,5)

Batalhou jogadas pelos lados e embolou-se nas jogadas pelo meio

Raphael Veiga (6,0)

Acertou o pênalti. Deu o passe para o gol. Mas sumiu em boa parte do jogo

Nikão (6,0)

Não repetiu o ímpeto de atuações anteriores. Apenas esforçado

Marcinho (6,0)

Entrou aos 9-1º da prorrogação. Uma boa jogada individual. Fora isso, pouco

Pablo (7,5)

Foi decisivo quando precisou ser. Mexeu-se bem e finalizou outras duas vezes com perigo.

Bergson (6,0)

Entrou aos 9-1º da prorrogação. Acertou o pênalti. Um chute com perigo.