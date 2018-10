ATUAÇÕES: Renan Lodi foi o melhor do Atlético no Morumbi

Silvio Rauth Filho

O Atlético Paranaense empatou em 0 a 0 com o São Paulo nesse sábado (dia 20) à noite, no Morumbi, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Veja abaixo uma avaliação do desempenho individual dos jogadores.

Santos (6,5)

Fez duas defesas importantes. Seguro. Irregular na reposição de bola.

Jonathan (6,5)

Excelente no primeiro tempo. Depois, foi bem na marcação e na saída de bola.

Paulo André (5,0)

Driblado em dois lances. Irregular em outras jogadas.

Léo Pereira (6,0)

Parou nove ataques do adversário. Bem na saída de bola.

Renan Lodi (7,0)

Criou três chances de gol. Forte no apoio e na marcação.

Wellington (6,5)

Parou seis ataques do adversário. Forte na marcação. Uma boa jogada ofensiva.

Bruno Guimarães (6,0)

Sofreu 6 faltas. Errou um passe perigoso. Fora isso, razoável.

Nikão (6,0)

Perdeu uma chance de gol. Fora isso, participativo. Criou duas chances.

Raphael Veiga (5,5)

Sofreu 6 faltas. Levou algum perigo nas bolas paradas. Faltou participar mais.

Lucho González (sem nota)

Entrou aos 38-2º. Jogou pouco tempo.

Marcelo Cirino (5,0)

Participou pouco do jogo. E errou nos raros lances de ataque.

Marcinho (6,0)

Entrou aos 24-2º. Participou bem de três jogadas ofensivas.

Pablo (6,0)

Acertou uma na trave, mas desperdiçou uma boa chance. Foi quem mais tentou atacar.