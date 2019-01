ATUAÇÕES: Rodrigo Carioca é o destaque do Paraná diante do Toledo

Redação Bem Paraná

O meia-atacante Rodrigo Carioca foi o destaque do Paraná Clube diante do Toledo, na partida entre ambos nesta quarta-feira (30). O jogo, em Toledo, terminou 0 a 0

Thiago Rodrigues (5,5)

Três defesas, sendo uma difícil. Irregular nas bolas altas

Sueliton (4,5)

Uma boa jogada ofensiva. No mais, só erros defensivos e de passes. Ainda falhou no gol do Toledo. Deu sorte que o árbitro marcou uma falta polêmica

Rodolfo (5,5)

Razoável nos desarmes, mas o número de passes errados na defesa foi demasiado

Eduardo Bauermann (6,0)

O melhor na defesa. Sem brilho, mas sem erros

Guilherme Santos (5,5)

Tímido no apoio. Apenas razoável na marcação

Alejandro Marquez (5,0)

Estreia nervosa. Errou passes e pecou na marcação. Apenas foi razoável nos desarmes

Fernando Neto (6,0)

Entrou aos 17-2º. Marcou melhor, apoiou melhor e ainda fez uma boa jogada

Kadu (6,0)

Deu espaços na defesa, mas tocou bem a bola e tentou ajudar bastante no apoio

Andrey (5,5)

Começou na ponta, depois virou centroavante. Demorou para definir jogadas

Jenison (5,0)

Entrou aos 17-2º. Pouco apareceu no ataque

Maicosuel (6,0)

Tentou armar o time e deu bons passes

Rodrigo Carioca (6,5)

Fez a maioria das boas jogadas do time, atuando pelo lado esquerdo

Kessley (5,0)

Começou de centroavante, foi para a ponta e errou jogadas nas duas posições

Alesson (sem nota)

Entrou aos 34-2º. Jogou pouco tempo