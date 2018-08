ATUAÇÕES: Silvinho e Alex Santana foram os melhores

Silvio Rauth Filho

O Paraná Clube empatou em 1 a 1 com o São Paulo, nessa quarta-feira (dia 22) à noite, na Vila Capanema. Veja abaixo uma análise do desempenho individual dos jogadores do time paranaense.

Richard (6,0)

Fez duas defesas, sem grande dificuldade. Sem culpa no gol.

Junior (7,0)

Marcou um belo gol. Eficiente na defesa. Razoável no apoio. Alguns errinhos.

Cleber Reis (6,0)

Falhou no gol do rival. O melhor pelo alto (ganhou 6). Parou 16 ataques do adversário.

René Santos (6,5)

Barrou 12 avanços do São Paulo. Seguro na maioria dos lances.

Mansur (5,0)

Recuperou quatro bolas. Razoável na defesa, mas errou todos os cruzamentos e bolas longas.

Leandro Vilela (6,0)

Barrou seis ataques do adversário. Seguro nos passes.

Alex Santana (7,0)

Roubou bolas no ataque, acertou bons passes e mostrou visão.

Biteco (6,0)

Uma falta bem cobrada. Duas boas jogadas. Alguns errinhos. Saiu lesionado.

Rodolfo (4,5)

Entrou aos 43-1º. Afoito, tentou decidir rápido e errou demais.

Jhonny Lucas (5,5)

Entrou aos 28-2º. Tentou ajudar a fechar o meio-campo, mas sofreu.

Caio Henrique (5,5)

Criou uma chance. Razoável na distribuição de jogo.

Silvinho (7,0)

Criou três chances de gol. Levou perigo em dribles e chutes.

Rafael Grampola (6,5)

Foi bem como pivô. Uma boa finalização. Esforçado.

Raphael Alemão (sem nota)

Entrou aos 38-2º. Jogou pouco tempo.