ATUAÇÕES: Só Wilson e Parede se salvam no "show de horror" no Couto Pereira

Silvio Rauth Filho

O Coritiba empatou em 0 a 0 com o Sampaio Corrêa, nessa sexta-feira (dia 10) à noite, no Couto Pereira, pela 20ª rodada da Série B. Com o resultado, o time paranaense caiu para a 10ª colocação, com 29 pontos. Veja abaixo uma análise do desempenho individual dos jogadores do Coxa.

Wilson (6,0)

Exigido em dois lances. Seguro nos dois.

Rodrigo Ramos (4,5)

Deu muitos espaços na marcação e não foi bem no apoio.

Romércio (5,0)

Alguns erros com a bola e deu espaços nos contra-ataques.

Rafael Lima (5,5)

Razoável na maior parte do tempo, mas com alguns errinhos.

William Matheus (5,0)

Não foi bem no apoio. Irregular na marcação.

Vitor Carvalho (5,0)

Envolvido pelo adversário. Com a bola, fraco na distribuição.

Uillian Correia (4,5)

Burocrático e quase inútil (com e sem a bola)

Jean Carlos (4,5)

Entrou aos 28-2º. Um chute no meio do gol. Fora isso, quase nada.

Guilherme Parede (6,0)

Esforçado, lutou até o fim. Criou três boas jogadas.

Thiago Lopes (4,5)

Jogou aberto na esquerda e pouco produziu. Um bom cruzamento.

Yan Sasse (5,5)

Entrou no intervalo. Um bom chute e uma boa jogada. Fora isso, pouco.

Jonatas Belusso (4,5)

Um chute torto. Fora isso, ficou preso na marcação e pouco produziu.

Bruno Moraes (4,0)

Perdeu um gol feito. Fora isso, quase nada.

Alisson Farias (4,5)

Entrou no intervalo. Aceitou a marcação e pouco se esforçou para criar.