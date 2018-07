ATUAÇÕES: Thiago Rodrigues e Caio Henrique foram os piores do Paraná contra o Galo

Silvio Rauth Filho

O Paraná Clube perdeu por 2 a 0 para o Atlético Mineiro, nessa quarta-feira (dia 25) à noite, em Belo Horizonte (MG), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Veja abaixo uma análise do desempenho individual dos jogadores do Paraná na partida.

Thiago Rodrigues (4,5)

Falhou no 1º gol. Fez uma boa defesa. Fora isso, pouco exigido.

Júnior (6,5)

O maior driblador do time (4). Um chute perigoso. Eficiente na marcação.

Cléber Reis (6,5)

Parou sete ataques do Galo. Bem nas bolas aéreas.

Renê Santos (6,0)

Somou 13 boas ações defensivas. Poderia ter evitado o 1º gol.

Mansur (5,5)

Perdeu a bola que originou o 1º gol. Fora isso, marcou bem e criou chances no ataque.

Leandro Vilela (6,0)

Seguro na marcação e tranquilo na saída de bola.

Torito González (6,0)

Entrou aos 27-2º. Manteve o bom trabalho de Vilela.

Alex Santana (6,5)

Criou duas boas jogadas ofensivas. Eficiente na marcação.

Raphael Alemão (5,5)

Entrou aos 27-2º. Teve dificuldades para encontrar espaços para jogar.

Caio Henrique (5,0)

Falhou feio no 2º gol. Fora isso, criou três chances. Foi quem mais acertou passes (95%).

Carlos Eduardo (sem nota)

Entrou aos 32-2º. Jogou pouco tempo.

Silvinho (6,0)

Construiu quatro boas jogadas. Mostrou habilidade e visão.

Rodolfo (6,0)

Levou perigo em três lances. Mostrou qualidade nos dribles e chutes.

Nadson (6,0)

Líder em passes para finalizações (4). Um arremate perigoso.