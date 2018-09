ATUAÇÕES: Veiga, laterais e volantes foram os melhores do Atlético no clássico

Silvio Rauth Filho

O Atlético Paranaense venceu por 3 a 0 o Paraná Clube, nesse domingo (dia 23) à tarde, na Arena da Baixada, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Veja abaixo uma análise do desempenho individual dos jogadores do Furacão.

Santos (6,0)

Duas boas defesas. Uma reposição ruim. Razoável nos demais lances.

Jonathan (7,0)

Cruzou para o 1º gol. Bem no apoio e na marcação. Saiu lesionado aos 37-1º.

Diego Ferreira (6,5)

Entrou aos 37-1º. Um bom chute e um cruzamento perigoso. Eficiente.

Zé Ivaldo (6,5)

O melhor no jogo aéreo (ganhou cinco pelo alto). Bons desarmes.

Thiago Heleno (6,0)

Parou cinco ataques do adversário. Razoável.

Renan Lodi (7,0)

Cruzou a bola para o 2º gol. Bem no apoio e na marcação.

Wellington (7,0)

Líder em desarmes (4). Começou bons contra-ataques. Abusou da força em alguns lances.

Bruno Guimarães (7,0)

Seguro na marcação e nos passes. Comandou o meio-campo.

Nikão (5,5)

Produziu pouco ofensivamente, mas pouco atrapalhou.

Marcinho (6,5)

Entrou aos 18-2º. Cruzou a bola para o 3º gol e criou mais duas boas jogadas.

Raphael Veiga (7,5)

Fez um gol, deu outro chute perigoso e criou mais três boas jogadas.

Marcelo Cirino (6,5)

Fez um gol e incomodou em dois lances. Faltou precisão.

Pablo (7,0)

Marcou um gol e pressionou os zagueiros nos 90 minutos.

Rony (6,0)

Entrou aos 33-2º. Duas finalizações perigosas. Incomodou o adversário.