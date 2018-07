ATUAÇÕES: Wilson e Parede foram os melhores do Coritiba contra o Paysandu

Silvio Rauth Filho

O Coritiba venceu por 2 a 0 o Paysandu, nessa quarta-feira (dia 4) à noite, no Couto Pereira, pela 14ª rodada da Série B. Veja abaixo uma análise do desempenho individual dos jogadores do Coxa.

Wilson (7,5)

Fez três boas defesas e deu o passe para o 1º gol. Seguro nas bolas altas.

Leandro Silva (6,0)

Poderia ter evitado o pênalti. Deu o cruzamento para o 2º gol. Bem no apoio e na defesa.

Romércio (4,5)

Facilmente batido nos dribles. Cedeu espaços. Três desarmes.

Alex Alves (5,5)

Não fez desarmes, apenas três rebatidas. Razoável na marcação e na saída de bola.

Chiquinho (5,5)

Apoiou pouco. Razoável na saída de bola. Alguma dificuldade na marcação.

Vitor Carvalho (6,0)

Fez 4 desarmes. Seguro nos passes. Protegeu bem o centro.

Uillian Correia (5,5)

Não conseguiu se destacar na marcações e nos passes, mas não comprometeu.

Vinícius Kiss (sem nota)

Entrou aos 31-2º. Jogou pouco tempo.

Guilherme Parede (7,5)

Marcou um golaço e criou três chances claras de gol. Bons dribles.

Yan Sasse (5,5)

Mostrou habilidade, mas tomou a decisão errada na maioria dos lances. Faltou visão.

Kady (5,0)

Entrou aos 14-2º. Tocou nove vezes na bola e errou demais.

Alisson Farias (6,5)

Deu 8 passes para finalizações. Bem na bola parada. Mostrou visão.

Pablo Thomaz (5,5)

Tentou cinco finalizações. Errou três e levou algum perigo em uma. Pouco participativo.

Bruno Moraes (6,5)

Entoru aos 27-2º. Tocou cinco vezes na bola e fez um gol.