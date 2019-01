Atual campeão, Flamengo cai diante do Figueirense na Copa SP; Inter e Cruzeiro avançam

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Atual campeão da Copa São Paulo de futebol júnior, o Flamengo decepcionou e foi eliminado de maneira precoce. A equipe rubro-negra perdeu para o Figueirense por 1 a 0, na tarde desta sexta-feira (11), em Jaguariúna (SP), com gol de João Diogo.

O Rubro-Negro já não havia passado muita confiança ao seu torcedor ao se classificar somente na segunda colocação no Grupo 15, que contava com times de menor expressão como Trindade, River-PI e Jaguariúna. Os cariocas, inclusive, foram derrotados para o Trindade por 1 a 0 na segunda rodada.

Outros dois "grandes" do Brasil sofreram, mas pelo menos avançaram nos pênaltis. O Internacional bateu o Taquaritinga por 7 a 6 nos pênaltis, após ficar no 0 a 0 no tempo normal. E o Cruzeiro derrotou o Sport por 5 a 3 nos pênaltis, após o placar de 1 a 1 no tempo normal.

O Inter, agora, enfrentará o Guarani, que se classificou com um triunfo por 2 a 1 sobre o Votuporanguense. Já o Cruzeiro encara o Marília, que derrotou o Vocem por 3 a 2.

VEJA OS RESULTADOS DO DIA:

Figueirense 1x0 Flamengo

Andradina 0x1 Rio Preto

Desportiva Ferroviária 0x1 Galvez

Guarani 2x1 Votuporanguense

Internacional 0x0 Taquaritinga (7x6 nos pênaltis)

Mirassol 5x0 Comercial

São José-RS 1x1 Ponte Preta (4x2 nos pênaltis)

Trindade 1x0 Botafogo-SP

Vocem 2x3 Marília

Cruzeiro 1x1 Sport (5x3 nos pênaltis)

Atlântico 0x2 Botafogo

Cuiabá 0x2 América-MG