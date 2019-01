Auditoria externa fará avaliação da folha de pagamentos de servidores ativos e do Paranaprevidência

Redação Bem Paraná com assessoria

Um auditoria externa será contratada para fazer a avalição da folha de pagamentos dos servidores estaduais ativos e inativos da Paranaprevidência. O anúncio da contratação foi feito nesta manhã de terça-feira, 22, pela equipe de comunicação do Palácio Iguaçu, que emitiu uma convocação de pauta para a tarde desta terça.

A partir das 14 horas, o governador Carlos Massa Ratinho Junior fará o detalhamento da contratação da auditoria no Poder Executivo e do Paramaprevidência. O governador, em entrevista durante a passagem de comando do Corpo de Bombeiros, realizada a manhã de segunda-feira, 21, afirmou que todos os contratos e contas do governo estão passando por uma análise e avaliação a fim de se ter um retrato exato da saúde financeira do Estado.





