Aula para aprender a ser deputado? Começa projeto Parlamento Universitário na Assembleia

Aula para aprender a ser deputado. Isso mesmo. Os estudantes de nove instituições de ensino superior que participam da edição 2018 do projeto Parlamento Universitário e que irão tomar posse nesta terça-feira (30), vão antes passar por um treinamento especial. Será na manhã desta segunda-feira (29), a partir das 9 horas. O objetivo é que eles entendam como funciona a Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) e o processo de produção legislativa. “Eles precisam entender esse mecanismo que é a Casa. Saber como funciona o dia a dia mesmo. Até mesmo a linguagem e como precisam se comportar. Afinal, serão deputados por duas semanas e as simulações são bem reais”, diz o diretor Legislativo da Alep, Dylliardi Alessi.

