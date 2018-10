Aumenta o número de programas de pós-graduação no Brasil, mostra levantamento

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Levantamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) aponta que o Sistema Nacional da Pós-Graduação (SNPG) cresce de forma sustentável e contínua, atingindo um aumento de 25% no número de programas entre os anos de 2013 e 2016 - o sistema avançou de 3.337 para 4.175 programas. Nesse período também houve um incremento de 77% no número de cursos de mestrado profissional. A quantidade de mestrados acadêmicos e doutorados também evoluiu, atingindo um percentual de aumento de 17% e 23%, respectivamente.

Não é de hoje que a tecnologia aponta para uma revolução mais rápida e intensa comparada com tudo o que já foi visto ao longo da história. Com tantas mudanças, o mercado de trabalho exige que os candidatos tenham formação sólida e conhecimentos vastos dentro da área escolhida. Nesse âmbito, as especializações de curta duração são consideradas ótimas opções para quem busca estar sempre atualizado. “As especializações têm como vantagem a rápida inserção no mercado de trabalho ou, para aquele que já está inserido, a possibilidade de ascensão profissional”, avalia Nelson Castanheira, pró-reitor de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão do Centro Universitário Internacional Uninter.

A falta de tempo do profissional, no entanto, ainda é considerada um entrave para cursar uma especialização. Para adequar cada curso à necessidade de aprendizado de cada aluno, nos cursos de especialização da Uninter existe a opção “flex”, que propicia ao aluno personalizar o seu curso com as disciplinas de maior interesse. A Uninter disponibiliza mais de 100 cursos de pós-graduação em diversas áreas, nas modalidades presencial, semipresencial e a distância, variando conforme o curso.

As pós-graduações da Uninter também foram desenvolvidas com base nas mudanças da sociedade. Entre elas, estão: Energias Renováveis, Engenharia de Software para Dispositivos Móveis, Resolução de Conflitos e Cultura da Paz, Gestão da Inovação, Humanização e Cuidados Paliativos. “Trabalhamos em parceria com empresas de pequeno, médio e grande portes com o objetivo de oferecer os conteúdos exigidos pelo mercado de trabalho”, informa Castanheira.