Aumento de casos de febre amarela em municípios paulistas deixa Paraná em alerta

AN-PR

O aumento dos casos de febre amarela em municípios paulistas do Vale do Ribeira, na divisa com o Estado de São Paulo, colocou o Paraná em alerta. A Secretaria de Estado da Saúde convoca a população que tem entre nove meses e 59 anos para tomar a vacina, disponível em todas as unidades de saúde.

O setor de Vigilância em Saúde também decidiu intensificar a oferta da vacina e a busca ativa de possíveis interessados em comunidades rurais mais afastadas das sedes dos municípios, especialmente os que ficam próximos da divisa com São Paulo. Representantes dos 29 municípios que compõem a 2ª Regional de Saúde, que inclui Curitiba, participaram de reunião nesta quarta-feira (16), na Capital, para receber orientações.

No evento, o superintendente interino de Vigilância em Saúde, João Luís Crivellaro, incentivou os funcionários de unidades de saúde a oferecer a vacina contra febre amarela a todas as pessoas que estiverem nas salas de espera. “É inadmissível não perguntar se a pessoa já tomou a vacina. E isso se refere a todos os tipos de imunização”, diz Crivellaro.

ALERTA - De acordo com Crivellaro, a preocupação maior das autoridades em saúde está nos municípios vizinhos a São Paulo porque já foram registrados casos de febre amarela em Iporanga, Eldorado e em Registro, inclusive com óbitos. No Paraná, até o momento, não há circulação do vírus. Desde julho do ano passado, houve 17 notificações. Dessas, 15 já foram descartadas e duas continuam sob investigação.

Na reunião, também foi reforçado aos participantes que o prazo de notificação de suspeitas da doença é de 24 horas. Qualquer dificuldade na execução dessa busca ativa de população para vacinar deve ser reportada à Ouvidoria da Secretaria da Saúde (0800 644 44 14).