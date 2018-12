Aurora fará show em Curitiba; ingressos estão à venda

Da redação

Após esgotar shows no país e se apresentar no palco do Lollapalooza 2018, ela está de volta! A cantora norueguesa Aurora retorna ao Brasil em 2019 para temporada de shows e passará por Curitiba, no dia 22 de maio, para única apresentação no palco da Ópera de Arame. Os ingressos estão à venda pela Eventim a partir de R$220. A produção é assinada pela produtora MCA Concerts.

O público brasileiro poderá acompanhar de perto sucessos como ‘Conqueror’, ‘Runaway’, ‘Running With The Wolves’ e ‘Queendom’.

Com seu álbum de estreia, ‘All My Demons Greeting Me As A Friend’, alcançou mais de 200 milhões de reproduções em plataformas de streaming e 500 mil unidades vendidas. É difícil acreditar que a dinâmica cantora e compositora norueguesa tem apenas 22 anos, e Aurora está levando sua música à lugares nunca alcançados. “Há uma compreensão mais profunda de mim mesma e do que quero dizer e fazer do que no meu primeiro álbum. É mais sintonizado com minha alma e com quem sou”, explica a artista sobre seu novo material. “É sobre muitos aspectos diferentes do que é ser humano. Abrange a maneira como nos machucamos e amamos e a maneira como somos tão bonitos, mas também terríveis”.

Embora tenha sido coproduzido com a dupla britânica MyRiot e o talentoso norueguês Askjell, Aurora insistiu em ter um grande papel na produção de suas novas músicas. “É muito importante para mim que a música seja uma reflexão de quem eu sou por dentro”, afirma. “Cantar me faz sentir como se estivesse abrindo uma janela na minha pele, a maior que tenho. A voz vem de dentro de mim e sai para o mundo – é uma coisa muito poderosa”.

Aurora faz, além de Curitiba, outras quatro apresentações no Brasil em maio de 2019. Ela estará em Belo Horizonte, no dia 16; no Rio de Janeiro, dia 17; em São Paulo, dia 18; e em Porto Alegre, dia 23.



Serviço

AURORA em Curitiba

Quando: 22 de maio de 2018 (quarta-feira)

Local: Ópera de Arame (Rua João Gava, 970)

Horário: 21h

Ingressos: variam entre R$220 (meia-entrada) e R$650 (inteira)

Plateia Premium - R$325 (meia) e R$650 (inteira)

Plateia 1 - R$280 (meia) e R$560 (inteira)

Plateia 2 - R$220 (meia) e R$440 (inteira)

Camarotes - R$250 (meia) e R$500 (inteira)

Vendas: Eventim (http://bit.ly/IngressosAURORA-CWB)

Na bilheteria oficial na Ópera de Arame (sem taxa de conveniência)

Na Amplitur Turismo (Rua Padre Leonardo Nunes, 440, Portão – com cobrança de taxa)

Forma de pagamento: Dinheiro | Cartão de Débito | Cartão de Crédito em até 4x

Classificação Etária: 16 anos - Menores de 16 anos, somente acompanhados dos pais ou responsáveis

Realização: MCA Concerts