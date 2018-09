Austin Bold, dos EUA, contrata o jogador argentino Darío Conca

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O argentino Darío Conca, 35, assinou contrato com o Austin Bold FC, dos EUA. O clube americano vai fazer o anúncio oficial nesta segunda-feira (24).

O argentino estava sem jogar em um clube desde sua passagem pelo Flamengo, em 2017, depois de sofrer uma lesão de ligamento no joelho.

Além do argentino, o clube americano também tem alguns brasileiros entre os seus jogadores, entre eles Kleber Gladiador.

Conca está providenciando sua mudança para o Texas e deve fazer sua estreia pelo Austin Bold FC em fevereiro de 2019.

O brasileiro Roberto Pinto, ex-gerente de marketing do Flamengo e diretor do Austin deu uma declaração sobre a contratação. "O objetivo do Austin Bold FC não é apenas fazer um bom campeonato no primeiro ano. Queremos vencer a Liga. E para isso precisamos dos melhores. Darío Conca é um jogador internacional e dispensa apresentações. Não temos dúvida de que ele terá sucesso aqui nos EUA", afirmou.