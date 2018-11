Autor de HQs paranaense está entre os finalistas do Prêmio Jabuti

Redação Bem Paraná

A Câmara Brasileira do Livro (CBL) divulgou nesta quinta-feira (4) a relação dos finalistas do 60º Prêmio Jabuti. Cada uma das 18 categorias tem 10 finalistas. Os vencedores serão anunciados no dia 8 de novembro.

Numa das categorias novas, a de Histórias em Quadrinhos, há um paranaense indicado, o quadrinista José Aguiar. Ele é o autor do livro ‘A Infância do Brasil’, lançado primeiro em versão digital em 2015 e depois em versão impressa em 2017.

Nesta edição, o Prêmio Jabuti anunciou diversas mudanças voltadas ao leitor e ao mercado.

Os vencedores em cada uma das categorias levarão para casa R$ 5 mil cada e o autor do Livro do Ano leva R$ 100 mil.

