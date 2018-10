Autoridades identificam os 11 mortos de ataque a sinagoga em Pittsburgh

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Autoridades americanas divulgaram neste domingo (28) a identidade das 11 pessoas mortas no ataque a tiros em uma sinagoga em Pittsburgh, nos Estados Unidos, ocorrido no sábado (27).

As vítimas fatais tinham entre 54 e 97 anos. Entre elas, havia um casal e dois irmãos. Oito eram homens e três, mulheres. O ataque contra a congregação Tree of Lifeainda ainda deixou seis feridos.

O suspeito foi identificado como Robert Bowers, 46, de Pittsburgh. Ele recebe cuidados no hospital Mercy, com múltiplos ferimentos de bala, e deve ser levado ao tribunal nesta segunda-feira (29).

O ataque é tratado como crime de ódio e está sob investigação do FBI (a polícia federal americana). O incidente ocorre após uma semana em que vários pacotes-bomba foram enviados a políticos e personalidades críticos a Donald Trump.

O Departamento de Justiça informou no dia do incidente que, ao ser indiciado por crime de ódio e outros crimes, o atirador pode vir a ser condenado à pena de morte.

Segundo informações de testemunhas e do FBI, o atirador entrou na sinagoga Tree of Life armado com um fuzil AR-15 e três revólveres e gritou que "todos esses judeus merecem morrer".