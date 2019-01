Avianca consegue manter aviões livres de arresto por mais 15 dias

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em recuperação judicial desde dezembro, a companhia aérea Avianca Brasil conseguiu nesta segunda-feira (14) prorrogar a suspensão da reintegração de posse de parte das aeronaves de sua frota por mais 15 dias.

A prorrogação foi concedida na primeira audiência de conciliação deste ano presidida pelo juiz Tiago Limongi, da 1ª Vara de Falências de São Paulo, e impede que as empresas de arrendamento retomem aviões durante o período.

A empresa aérea terá de apresentar até o dia 1° de fevereiro as propostas de pagamento das dívidas vencidas ou um plano de devolução das aeronaves. Ela também precisará realizar pagamentos que estão para vencer a partir do dia 1º de fevereiro conforme as datas previstas pelos contratos originais.

Se a Avianca Brasil não cumprir tais obrigações, a reintegração das aeronaves e alguns motores poderá ser feita automaticamente.

Por outro lado, caso a Avianca Brasil cumpra as obrigações anunciadas na audiência desta segunda-feira, mas os arrendadores das aeronaves não concordem com as propostas apresentadas pela companhia aérea, haverá outra audiência para decidir novamente pela prorrogação ou não da suspensão da retomada.

Em nota divulgada após o fim do encontro, a empresa afirmou que está operando normalmente e que seus pousos e decolagens estão mantidos nos cronogramas estabelecidos anteriormente.