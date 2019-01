Avianca consegue suspender perda de posse de aviões por mais 15 dias

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em recuperação judicial desde dezembro, a companhia aérea Avianca conseguiu nesta segunda-feira (14) prorrogar a suspensão da reintegração de posse de parte das aeronaves de sua frota por mais 15 dias.

A prorrogação foi concedida na primeira audiência de conciliação deste ano presidida pelo juiz Tiago Limongi, da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo e impede que as empresas de arrendamento retomem os aviões durante o período.

A empresa terá de apresentar até o dia 1° de fevereiro as propostas de pagamento das dívidas vencidas ou um plano de devolução das aeronaves.

Se os pagamentos não forem cumpridos no período, a reintegração das aeronaves poderá, então, ser feita automaticamente.

Por outro lado, caso a Avianca cumpra as obrigações acordadas nesta segunda-feira, mas os arrendadores das aeronaves não concordem com as propostas apresentadas pela companhia aérea, haverá outra audiência para decidir novamente pela prorrogação ou não da suspensão da retomada.