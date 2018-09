Avião derrapa na pista e aeroporto de Foz do Iguaçu é interditado

Redação Bem Paraná

Um avião de pequeno porte derrapou durante o pouso e saiu da pista do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, na tarde desta segunda (24). Nenhuma das três pessoas que estavam na aeronave ficaram feridas, mas o aeroporto foi interditado para pousos e decolagens até que a aeronave seja removida.

Segundo a infraero, o acidente foi por volta das 14 horas e não há previsão de quando o aeroporto será aberto A causa do acidente só será definida após investigação, mas há indícios de que o mau tempo pode ter sido o agente causador, já que, segundo oi Sistema Meteorológico do Paraná (Simpar) foram registradas rajadas de vento de 102,6 km/h em Foz do Iguaçu na tarde desta segunda.