Avião que levava atacante argentino para seu novo clube está desaparecido

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O avião que levava o atacante argentino Emiliano Sala da França para o País de Gales na noite desta segunda (21) está desaparecido. A informação foi confirmada pelas autoridades de aviação francesas.

No sábado (19), o jogador de 28 anos foi anunciado como novo reforço do Cardiff, time galês que disputa a primeira divisão inglesa e está na 18ª colocação atualmente.

Segundo a AFP, a aeronave de pequeno porte desapareceu dos radares próximo à ilha de Guernsey, no Canal da Mancha.

De acordo com a polícia local, foram feitas buscas durante a madrugada com um helicóptero e botes salva-vidas, mas nenhum vestígio do avião foi localizado. Após uma interrupção por conta do mau tempo, na manhã desta terça (22) a tentativa de resgate foi reforçada com mais aeronaves.

Sala defendia o Nantes desde a temporada 2015/16 e marcou 12 gols no campeonato nacional de 2018/19. Ele custou ao Cardiff 17 milhões de euros (R$ 72,5 milhões) e assinou um contrato de três anos e meio.

Nenhum dos clubes comentou oficialmente o episódio até agora, mas a partida do Nantes pela Copa da França nesta quarta (23) foi adiada.

Em outubro de 2018, o bilionário tailandês Vichai Srivaddhanaprabha, dono do time inglês Leicester, morreu em um acidente de helicóptero que havia decolado do gramado do estádio após uma partida da equipe.