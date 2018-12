Badalado destino em Florianopolis oferece ótimas opções para passar as festas a beira-mar 

Da redação

Um dos mais procurados destinos do Brasil para as férias de final de ano, Jurerê Internacional oferece também ótimas opções de festas e hospedagens voltadas para as famílias. Uma delas é o Jurerê Beach Village, o charmoso hotel “pé na areia”, que está com pacotes super especiais para os hóspedes curtirem o Natal e o Réveillon com toda a infraestrutura, conforto e lazer.

A programação natalina está repleta de atrações, que vão desde a linda decoração no hotel, até atividades de recreação para adultos e crianças durante todo o dia. Mas o momento mais aguardado será mesmo a ceia no dia 24 de dezembro, assinada pela Z Perry Gastronomia.

Serão cerca de 30 opções de pratos, entre entradas (pães, pastas, frios, terrines, compotas, confit, marinados, tartar, saladas, vegetais, entre outros), deliciosos acompanhamentos e pratos principais super elaborados, à base de camarão, atum, salmão, mignon bovino e peru. Para completar, um irresistível buffet com diversas variedades de sobremesas. E para a criançada, a grande surpresa da noite será a chegada do Papai Noel, que promete alegria e diversão. Os pacotes para o período de Natal – entre os dias 21 e 26 de dezembro (mínimo três diárias) custam a partir de 8 x R$ 321,75, com a Ceia de Natal incluída e café da manhã, quarto para dois adultos e uma criança até cinco anos.

Muita festa e celebração vão marcar também o Réveillon no Jurerê Beach Village. A festa terá como tema “Viva a Natureza – Réveillon 2019”, inspirada no verde, ar puro, beleza e brasilidade. O jantar open food, com assinatura também da equipe da Z’Perry Gastronomia, oferecerá cerca de 30 opções irresistíveis entre antepastos, marinados, saladas, pratos principais e sobremesas. O buffet principal será à base de tournedos, salmão, leitão assado, camarão, saladas e acompanhamentos.

O open bar contará com rótulos premium para agradar aos paladares mais exigentes, como cervejas artesanais, espumante francesa e vinhos. A animação da noite ficará a cargo de DJ e da banda Ambervision, que vai apresentar no repertório hits dançantes dos anos 60, 70, 80 e 90 e bem-humoradas performances de palco e interação com o público. Também será preparado um espaço especial para as crianças, com cardápio exclusivo e monitoria de recreadores até às 3h da manhã. O show de fogos, que sairá do alto do hotel, poderá ser visto da beira da praia, ideal para quem gosta de seguir a tradição de pular sete ondas ou fazer oferendas. No Ano Novo os pacotes serão entre os dias 26 de dezembro a 02 de janeiro (mínimo cinco diárias) e custam a partir de 8 x de R$ 1.149,38, inclui festa da virada e café da manhã, quarto para dois adultos e uma criança até cinco anos. Reservas e informações: (48) 3331-7200 ou [email protected]