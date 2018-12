Bahia demonstra interesse em Alex Santana, um dos poucos destaques do Paraná em 2018

Redação Bem Paraná

Apesar da temporada pífia do Paraná Clube em 2018, o meio-campista Alex Santana foi um dos poucos jogadores da equipe a se destacar no último Campeonato Brasileiro e encerrou a temporada em alta. Com isso, dificilmente permanecerá na Vila Capanema e o Bahia já surge como um possível destino para o jogador.

Quem revelou isso foi o próprio empresário do atleta, Renato Figueiredo, que nesta terça-feira (11 de dezembro) revelou ter conversado com o diretor de futebol do Tricolor de Aço, Diego Cerri. Ainda não teria sido feita uma proposta oficial, contudo. Botafogo e Vasco da Gama também aparecem como possíveis destinos.

Aos 23 anos, Alex Santana teve em 2018 a sua segunda passagem pelo Paraná. Am primeira ocorreu no início de 2017, quando o volante foi um dos destaques do time no Campeonato Paranaense, Primeira Liga e Copa do Brasil. Em seguida, porém, o Internacional, clube que ainda detém os seus direitos, o chamou de volta ao clube, contrariando o próprio jogador, que não teve espaço no Colorado.

Nesta temporada, o Paraná chamou o jogador novamente e conseguiu um empréstimo junto aos gaúchos. No Estadual, porém, Santana amargou a reserva, disputando apenas cinco jogos. Já no Brasileirão, a reação, com 27 jogos disputados.