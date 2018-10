Bahia vence Botafogo e se afasta da zona de rebaixamento do Brasileiro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Bahia levou a melhor no jogo deste sábado (20) contra o Botafogo, no estádio Nilton Santos (RJ), e venceu a partida pelo placar de 1 a 0, além de se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

O único gol do Bahia saiu aos 2min do segundo tempo, após Ramires cobrar falta e Edigar Junio, de cabeça, mandar para o fundo do gol, sem chances de defesa para o goleiro Saulo.

Com a vitória, o Bahia chegou aos 37 pontos e está momentaneamente na décima colocação. Já o Botafogo, com nos 35 pontos, e pode ficar próximo da zona de rebaixamento ao final da 30ª rodada do campeonato..

O Botafogo visita o Atlético-PR, no próximo sábado (27), na Arena da Baixada, enquanto que o Bahia enfrenta o Corinthians, na mesma data, em São Paulo. Antes, porém, os baianos também enfrentam os paranaenses, mas pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, na quarta-feira.

BOTAFOGO

Saulo; Marcinho, Marcelo, Rabello e Gilson; Jean (Erik), Lindoso, Bochecha (Brenner) e Luiz Fernando; Rodrigo Pimpão (Marcos Vinícius) e Kieza

T.: Zé Ricardo

BAHIA

Douglas; Nino Paraíba, Jackson, Lucas Fonseca e Léo; Nilton, Gregore, Zé Rafael (Vinícius), Ramires e Paulinho (Flávio); Gilberto (Edgar Junio)

T.: Enderson Moreira

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Auxiliares: Rafael da Silva Alves e Jorge Eduardo Bernardi (RS)

Cartões amarelos: Rodrigo Lindoso, Marcelo (BOT); Zé Rafael (BAH)

Gols: Edgar Junio, aos 2 minutos do segundo tempo (BAH)