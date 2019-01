Bahrein terá parque temático debaixo d'água com avião submerso

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Bahrein vai inaugurar um parque temático submarino no inverno deste ano -verão para o hemisfério Norte. O anúncio foi feito no último dia 19, pelo perfil no Instagram da autoridade para turismo e exposições do país árabe.

Segundo a postagem, o parque Dive Bahrain ocupará uma área de 100 mil metros quadrados -o equivalente a quase 16 campos de futebol-, o que fará dele o maior parque do tipo no mundo.

Para atrair a vida marinha, haverá objetos submersos, como a réplica da casa de um tradicional vendedor local de pérolas, corais artificiais e esculturas feitas com materiais ecológicos.

Mas a grande atração será um avião Boeing 747, com 70 metros de comprimento, que também ficará submerso.

Todos esses elementos poderão ser vistos de perto por mergulhadores que visitarem o parque.

Um porta-voz da autoridade do Bahrein disse ao site CNN que toda a superfície do avião será tratada para eliminar vestígios de óleo, borracha e qualquer sujeira que possa prejudicar o ecossistema marinho.

Mais informações serão disponibilizadas em breve no site do Dive Bahrain, segundo a autoridade de turismo do país. O endereço virtual ainda está em construção.

Já existem outros parques submarinos no mundo. Nos Estados Unidos, há um museu subaquático, na Flórida, aberto em julho do ano passado. Já Cancún, no México, tem seu Museu Subaquático de Arte, aberto em 2009.