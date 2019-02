Baianos festejam Iemanjá; e Homem da Meia-Noite comemora 87 anos no Recife

Folhapress

SALVADOR, BA, RECIFE, PE, E RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Milhares de pessoas tomarão as ruas de Salvador neste sábado (2) para saudar Iemanjá, orixá dos mares.

A festa começa na noite desta sexta-feira (1º), quando devotos começam a se reunir nas praias do bairro do Rio Vermelho para fazer as primeiras homenagens à rainha do mar.

Ao nascer do sol no sábado, por volta das 5h, fogos de artifício marcarão a alvorada. Na Casa do Peso da colônia de pescadores do Rio Vermelho os devotos farão fila para entregar os presentes que serão levados para o mar. Os órgãos ambientais pedem que as oferendas sejam biodegradáveis, como flores, por exemplo.

Nas ruas, bandas de fanfarras e grupos de percussão animam os devotos durante todo o dia. À noite, artistas apresentam-se em bares, restaurantes e casas de show no Rio Vermelho, conhecido por ser um dos bairros mais boêmios de Salvador.

Também há shows nas varandas desses estabelecimentos, voltados para o público que está nas ruas. É o caso do Festival Oferendas, que acontece na varanda do Lálá Multiespaço, com shows de Marcia Castro e Alice Caymmi.

Entre as festas fechadas, o destaque é a Enxaguada, comandada por Carlinhos Brown na Vila Caramuru, com participações de Jorge Aragão, Dudu Nobre, Mariene de Castro e Timbalada. No espaço Bombar, haverá shows de Ministereo Público, Russo Passapusso e B Negão.

No Recife, também no sábado, o Homem da Meia-Noite, o gigante mais conhecido do Carnaval pernambucano, comemora 87 anos.

Pela primeira vez na história, o cortejo vai subir o Morro da Conceição, na zona norte do Recife. Haverá bolo gigante, orquestra de frevo e shows com artistas pernambucanos.

Já em Olinda, um baile marcará os 30 anos da Macuca, agremiação que desfila desde 1989 e é uma das que mais arrasta foliões pelas ruas de Olinda. O repertório, executado pela orquestra do Maestro Oséas, reúne frevos tradicionais, clássicos do forró e músicas contemporâneas. O cantor Otto será a atração principal.

No Rio, a folia vai de show da Beija-Flor e de Zeca Pagodinho a bloco para crianças e mergulho no Leme

Para quem quer algo mais tradicional ligado ao samba, a dica é a Feijoada Carnavalesca, evento que terá apresentação da banda do Bloco Cordão da Bola Preta, o mais antigo do Rio, e a bateria da escola Beija-Flor de Nilópolis.

Horas mais tarde, o sambista Zeca Pagodinho se apresenta, a partir das 17h, no Jockey Club da Gávea, com ingressos a partir de R$ 60.

Aos pais e mães que querem curtir a folia sem se descuidar das crianças, a dica é o bloco infantil Mini Seres do Mar, que fará a festa às 15h de sábado no Museu de Arte Rio, na zona portuária da cidade, com entrada gratuita.

Também dá para curtir vários blocos carnavalescos neste sábado. O bloco Sereias da Guanabara desfila às 18h no centro com direito a um mergulho na Baía de Guanabara.

Mais tarde, às 20h, na praia do Leme, os blocos Biquínis de Ogodô, as Sungas de Odara e o bloco Bésame Mucho se encontram para uma batalha de fanfarras.

No domingo (3), às 15h, tem ensaio da bateria do bloco Sargento Pimenta, que toca músicas dos Beatles ao ritmo de marchinha, na Fundição Progresso, na Lapa.

Às 17h tem o primeiro ensaio do Volta, Alice!, um dos blocos mais tradicionais do bairro de Laranjeiras, zona sul da cidade, de graça. O Bloco das Poc, cuja missão é "não deixar o pop morrer", desfila a partir das 16h no Arco do Teles, no centro.

Outro bloco que se apresenta de graça na rua no domingo é o Agytoê, que convida para seu terceiro ensaio aberto deste pré-carnaval, na zona portuária. O bloco caiu no gosto dos cariocas apostando no ritmo axé dos anos 1990.

RECIFE/OLINDA

Sexta-feira (1º)

Mulher na Vara

Tipo: festa com temática Carnaval

Atrações: orquestra de frevo, samba do Preto Velho e banda Madeira Delay

Local: Clube Atlântico de Olinda, na avenida Sigismundo Gonçalves, 1002

Custo: ingresso no 1º lote - mesas R$ 350, individual R$ 60

Horário: 21h

Sábado (2)

Baile da Macuca

Tipo: festa com temática Carnaval

Horário: 19h

Local: Clube Atlântico, Olinda

Atrações: Otto, orquestra de frevo do maestro Oséas e DJ 440

Custo: R$ 80,00 e R$ 110,00

Homem da Meia-Noite

Tipo: desfile de rua

Horário: 16h

Local: Morro da Conceição

Custo: Grátis

Domingo (3)

Ensaio e saída da Pitombeira dos Quatro Cantos

Tipo: ensaio de troça carnavalesca com cortejo

Local: sede da Pitombeira, na rua 27 de Janeiro, 128, em Olinda

Horário: 13h

Custo: grátis

Festa open bar e saída da Ceroula de Olinda

Tipo: festa com temática Carnaval

Atrações: Sem Razão e orquestra de frevo do maestro Oséas

Clube Atlântico de Olinda, avenida Sigismundo Gonçalves, 1002

Ingressos: R$ 70

Horário: 12h

SALVADOR

Sábado (2)

Festival Oferendas

Tipo: festa fechada com apresentações voltadas para a rua

Local: Lálá Multiespaço

Horário: 00h10 às 6h; e das 12h às 20h30

Atrações: Marcia Castro, Alice Caymmi e convidados

Custo: Grátis

Enxaguada de Yemanjá com Carlinhos Brown

Tipo: festa fechada

Local: Vila Caramuru

Horário: 15h

Atrações: Carlinhos Brown, Timbalada, Mariene de Castro, Dudu Nobre e Jorge Aragão

Custo: R$ 100 (pista) e R$ 150 (área vip)

Baile de Iemanjá

Tipo: festa fechada

Local: estacionamento da Villa Forma

Horário 14h

Atrações: Jau, Lê Fulerê, Bailinho de Quinta e Telefunksoul

Custo: R$ 180 (meia) | R$ 360 (inteira)

Iemanjá do Bombar

Atrações: Ministereo Publico, Russo Passapusso, BNegão, Magrão e convidados

Tipo: festa fechada

Local: Bombar, no Rio Vermelho

Horário: das 12h às 22h

Custo: R$ 70

Festa Odoyá

Tipo: festa fechada

Local: Boate San

Horário: 15h

Atrações: Babado Novo e DJs

Custo: R$ 30

Festa Batekoo

Tipo: festa fechada

Local: Club Bahnhof SSA

Horário: 23h

Atrações: BBDANI, Freshprincedabahia, Gláucia Tavares, Adrielle Coutinho, Milena Cinismo, Tia Carol e Mirands

Custo: Entre R$ 10 e R$ 25

JAM na Tropos

Tipo: festa fechada

Local: Tropos Bar

Horário: 14h

Atrações: MicroTrio de Ivan Huol e a Geleia Solar

Custo: R$ 20

Yemanjá Vip

Tipo: festa fechada

Local: Pestana Bahia Lodge

Horário: 15h

Atrações: Filhos de Jorge e Cheiro de Amor

Custo: R$ 180

Yemanjá é Black

Tipo: festa fechada

Local: Bar Canhof

Horário: das 13h às 19h

Atrações: Dão, Grupo Quinteto, DJ Bieta

Custo: R$ 70

Festa de Iemanjá Yacht Club

Tipo: festa fechada

Local: Yacht Club

Horário: 15h

Atrações: Alexandre Peixe e Claudia Leitte

Custo: R$ 208

Ensaio do Psi

Tipo: festa fechada

Local: Área Verde do Othon

Horário: 16h

Atrações: Psirico, MC Kekel e Jau

Custo: R$ 40 (pista) e R$ 80 (área vip)

Domingo (3)

Olodum

Tipo: ensaio de bloco

Local: Praça Tereza Batista, no Pelourinho

Horário 14h

Atrações: Olodum

Preço: R$ 50,00

RIO DE JANEIRO

Sábado (2)

Samba do Zeca 2019

Tipo: Show

Horário: 16h

Local: Jockey Club Brasileiro, praça Santos Dumont, 31, Gávea, zona sul

Preço: R$ 60

Feijoada Carnavalesca

Tipo: roda de samba com Bola Preta e bateria da Beija-Flor

Horário: 12h às 18h

Local: sede do Bola Preta, rua da Relação, 3, Lapa, centro

Mini Seres do Mar

Tipo: bloco infantil

Horário: 15h às 18h

Local: Museu de Arte Rio, praça Mauá, 5, centro

Preço: Grátis

Roda de Samba da Pedra do Sal

Tipo: roda de samba com feijoada

Horário: 15h às 0h

Local: Da Lapa Design Hotel, rua do Lavradio, 200, Lapa, centro

Preço: gratuito ou R$ 25 com feijoada

Pool Party do Vamo ET

Tipo: festa com temática de bloco de Carnaval

Horário: 15h à 1h

Local: Hostel Casa do Mundo, Ilha do Ipê, 1, Barra da Tijuca, zona oeste

Preço: de R$ 15 a R$ 40

Pré-Carnaval do Terreirão do Samba

Tipo: shows com Arlindinho e Velha Guarda da Portela

Horário: 19h às 1h

Local: Terreirão do Samba, rua Benedito Hipólito, 66, centro

Preço: gratuito

Bloco Sereias da Guabanara

Tipo: cortejo/ensaio

Horário: 18h

Local: rua do Mercado, em frente à Bolsa de Valores do Rio, centro

Preço: gratuito

Biquínis de Ogodô + Sungas de Odara + Besame Mucho

Tipo: ensaio/ cortejo/ batalha de fanfarra

Horário: 20h

Local: Praia do Leme, zona sul

Preço: gratuito

Ensaio Show da Verde e Rosa (Mangueira)

Tipo: ensaio de escola de samba

Horário: 22h às 3h

Local: Quadra da Mangueira, rua Visconde de Niterói, 1072, Mangueira, zona norte

Preço: R$ 50

Domingo (3)

Ensaio da bateria do Sargento Pimenta

Tipo: ensaio de bloco

Horário: 15h

Local: Fundição Progresso, rua dos Arcos s/n, Lapa, centro

Preço: R$ 10 a R$ 15

Ensaio do Volta, Alice!

Tipo: ensaio /cortejo

Horário: 17h

Local: rua Alice, Laranjeiras, zona sul

Preço: gratuito

Bloco das Poctipo

Tipo: bloco com temática de música pop

Horário: 16h

Local: Arco do Teles, Praça XV, centro

Preço: grátis

III Ensaio do Agytoê

Tipo: ensaio/cortejo

Horário: 17h à 0h

Local: Passeio Ernesto Nazareth, avenida Professor Pereira Reis, s/n

Preço: grátis