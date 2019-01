Bairro Novo terá novo binário entre as ruas Nova Aurora e Ourizona

SMCS

O Bairro Novo vai ganhar um novo binário para melhorar o trânsito aos motoristas que passam por algumas das ruas mais movimentadas da região. Com a novidade, as ruas Nova Aurora e Ourizona passam a ter sentido único de circulação pela extensão de aproximadamente três quilômetros, no trecho entre as ruas Pinhalão e Coronel Joaquim Antônio de Azevedo. As mudanças deixam o trânsito mais seguro e organizado aos pedestres também.

A Rua Nova Aurora terá sentido ao bairro Umbará e a Rua Ourizona seguirá sentido ao Alto Boqueirão. Para a implantação da mudança, a Superintendência de Trânsito (Setran) analisou o comportamento de motoristas e pedestres nas duas ruas que compõem o novo binário e, também, nas vias adjacentes a elas.

“Nova Aurora e Ourizona são ruas bem importantes na região, servindo de ligação entre os bairros Umbará, Sítio Cercado e Alto Boqueirão”, diz a superintendente de Trânsito, Rosangela Battistella.

Nos próximos dias, a Setran começa a colocar novas placas de sinalização de trânsito nessas ruas. “As placas ficarão cobertas até a mudança efetiva de sentido das ruas, prevista para o fim do mês”, antecipa Battistella.

Os trabalhos, que se seguem à pintura da nova sinalização no pavimento, também dependem das condições climáticas. “Nossa previsão é de implantação do binário Bairro Novo no próximo dia 29, mas a data poderá sofrer alterações”, adianta a superintendente de Trânsito.

Outras mudanças

Com essa nova forma de circulação, duas ruas transversais ao futuro binário também terão mudança, por fazerem parte da conexão das extremidades do sentido único: na Rua Pinhalão, duas quadras (entre a Nova Aurora e a Ourizona) terão sentido único para a Ourizona. Já a Coronel Joaquim Antônio de Azevedo, também no trecho de duas quadras, terá sentido apenas para a Nova Aurora.

Haverá, ainda, uma mudança de preferencial, no cruzamento das ruas Nova Aurora e Mandirituba. O motorista que estiver dirigindo pela Rua Nova Aurora terá preferência pelo condutor que vir da Rua Mandirituba, no bairro Sítio Cercado. Até então, a preferencial era de quem vinha pela Mandirituba.

Dessa forma, o motorista que estiver na Mandirituba deve parar no cruzamento com a Rua Nova Aurora antes de seguir, como já ocorre no encontro com a Rua Lupionópolis, que é a próxima rua paralela à Nova Aurora. A medida foi tomada após análise das equipes técnicas da Setran para evitar acidentes. Pesquisa demonstrou que o maior fluxo de veículos é pela Nova Aurora, o que justifica a alteração.

Nova Aurora e Ourizona estão entre as ruas que foram revitalizadas pela Prefeitura na Regional Bairro Novo em 2018, com substituição do antipó pelo asfalto. Além da Nova Aurora, as ruas Lupionópolis, Ourizona, Pérola do Oeste e David Tows estão com asfalto novo.