Baixa umidade do ar nesta terça-feira deixou Curitiba em estado de 'atenção'

Da Redação Bem Paraná com sites

A terça-feira (14) teve tarde quente em quase todo o Paraná. Em Curitiba, às 15h20, a temperatura estava em 26ºC bem difetente dos últimos dias, quando as máximas ficaram abaixo dos 20ºC. Mas, é a baixa umidade do ar que se destacou. Segundo portal do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a umidade relativa do ar neste horário estava em apenas 27%, o que significa estado de atenção. Abaixo dos 20% entra-se no estado de alerta e abaixo de 12%, no de emergência.

A baixa umidade do ar traz efeitos prejudiciais à saúde. Quanto mais baixa, mais o corpo sente desconforto. Em momentos de baixa umidade a principal recomendação é ingerir muita água. Manter-se hidratado ao longo do dia reduz o desconforto além de evitar problemas de saúde. Se a umidade cair a níveis de alerta, é necessário evitar atividades físicas. As vias aéreas e os olhos também podem incomodar pela falta de umidade.