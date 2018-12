Bake Off Brasil encerra com audiência em alta no SBT com Nadja Haddad e Olivier Anquier

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bake Off Brasil - Mão na Massa, reality de confeitaria do SBT, encerra a temporada, neste sábado (15), com sucesso de audiência. A atração termina com índices de audiência acima de dez pontos no Ibope na Grande SP -cada ponto Kantar Ibope equivale a 71.855 domicílios).

Os números garantem a vice-liderança da emissora no horário e mostram que a atração pode bater um novo recorde. A média de audiência do ano passado fechou em 9,3 pontos.

Na final deste sábado, Nayane, Núbia e Ricardo competem por uma viagem à Bélgica, onde o vencedor fará um tour pelas melhores chocolaterias da Europa. A apresentadora Nadja Haddad, que estreou a sua primeira temporada no reality, conta que é gratificante ver a evolução dos competidores.

"Fiquei impactada com técnicas tão diferentes que jamais tinha visto em qualquer lugar. Realmente, eu me surpreendi com o desempenho de todos os participantes e foi interessante, ainda, perceber o progresso deles, o quanto os confeiteiros amadores aprendem e melhoram no decorrer do programa. É muito gratificante. Eles saem de lá muito mais capacitados", contou Nadja.

Para o diretor do programa, Lucas Gentil, ao contrário das temporadas anteriores, os confeiteiros participarão primeiro do desafio técnico, e um será eliminado. Apenas dois realizarão a prova criativa, no qual terão que montar a confeitaria dos sonhos", adianta.

Olivier Anquier, que também estreou como jurado neste ano, disse que não foi fácil para os confeiteiros variar os recheios dos bolos. "Fiquei exigindo ao longo de todo o tempo que eles abrissem o leque de recheios. Foi muito difícil para os concorrentes entenderem que o universo da confeitaria vai muito além do leite condensado."