Balanço mostra menos furtos e roubos no Litoral do Paraná neste verão

Redação Bem Paraná

A temporada de verão no Litoral do Paraná fechou os primeiros 30 dias e os serviços do Governo do Estado proporcionaram mais segurança, praias limpas, lazer e serviços gratuitos ao veranista. O balanço divulgado nesta terça-feira (22) aponta que houve redução nos crimes de furto (-6,4% %), de roubo (-41,1%) e de mortes violentas (-7,7%).

A Sanepar retirou 321 toneladas de lixo das praias. A empresa produziu mais de 2,2 bilhões de metros cúbicos de água para atender a demanda da população.

Os dados foram divulgados no auditório do Sesc Caiobá, em Matinhos. Participaram o coordenador da Operação Verão Paraná 2018/2019 e comandante do 6° Comando Regional da PM, coronel Valterlei Mattos de Souza, representantes das secretarias de Estado, autarquias e órgãos estaduais envolvidos na Operação Verão.

“O balanço é extremamente positivo, com integração entre os órgãos, o que se reflete na melhor prestação de serviço ao cidadão que busca o nosso Litoral neste período. O investimento do Governo do Estado trouxe mais segurança, serviços e diversão à comunidade e isso pode ser comprovado com os índices”, avaliou o coronel.

Na área da segurança pública foram lavrados pela Polícia Militar 1.135 Termos Circunstanciados (TC), 24,8% a mais que no mesmo período da temporada passada (909). Somente nas situações de perturbação de sossego foram feitos 237 documentos - 3,9% a mais que o registrado no ano passado (228).

A área de polícia judiciária registrou aumento de 25,4% nos procedimentos instaurados (de 2.145 para 2.690 no mesmo período). Também houve um acréscimo no número de prisões (318), com um salto de 40% a mais que na temporada anterior, quando houve 240 prisões.