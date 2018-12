Balé "O Quebra-Nozes" e peça "Desesperados" são atrações do Teatro Fernanda Montenegro

Redação Bem Paraná com assessoria

O Teatro Fernanda Montenegro, do Shopping Novo Batel, abre suas portas para a Academia de Ballet Quebra-Nozes que, para comemorar 20 anos de atuação, apresenta o espetáculo “O Quebra-Nozes”, sexta-feira e sábado (7 e 8 de dezembro), às 20 horas.

A Escola de Dança traz ao palco do teatro mais uma montagem do lúdico conto natalino de E.T.A Hoffmann, que encanta famílias pelo mundo afora, com a música de Tchaikovsky, libreto e coreografia original de Marius Petipa e Lev Ivanov. A direção do espetáculo é de Aline Miyazato.

Serviço:

Espetáculo “O Quebra-Nozes”

Data: sexta-feira (7) e sábado (8), às 20 horas

Local: Teatro Fernanda Montenegro (Shopping Novo Batel)

Ingresso: R$ 60 e R$ 30, disponíveis na bilheteria do teatro e na Academia Ballet Quebra-Nozes (Rua Itupava, 1511 – Alto da XV)

100% da renda do espetáculo do dia 08 de dezembro serão destinados ao Centro Social Esperança, coordenado por Suzana Branco

Mais de 40 personagens

A comédia “Desesperados”, com o ator e humorista Marcus Majella, será apresentada no Teatro Fernanda Montenegro, no domingo (9 de dezembro), às 20 horas. No elenco ainda Pablo Sanábio e Pedroca Monteiro, dirigidos por João Fonseca. A peça gira em torno de Bia, Marcondes e Ricardo, que sofrem de solidão e carência. De tão problemáticos que são, cada situação vivida se torna uma comédia. Ao todo, o trio interpreta mais de 40 personagens que se esbarram e ganham vida em diferentes situações na mesma história. Ingressos na bilheteria do teatro.

