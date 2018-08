Baleia e filhote são flagrados no Litoral do Paraná

Redação Bem Paraná

Uma baleia e um filhote foram flagrados ´passeando` a cerca de 2 quilômetros da costa em Matinhos, no Litoral do Paraná, na tarde desta terça (7).O flagra foi feito pelo funcionário público Almir Alves com um drone, que esperava há três anos por um flagrante de baleia. "Eu já fiz imagens de tempestade, tartaruga, leão-marinho, mas a sensação de filmar uma baleia foi incrível", contou ele à reportagem do Bem Paraná. " Por sorte, eu estava com drone e consegui as imagens".

Nas últimas semanas, vários animais ´visitaram´ as praias paranaenses. Foram baleias, focas e até lobo-marinhos. Eles geralmente migram para nosso litoral mais quente para reprodução e alimentação.

Nesta sexta-feira passada (3), foi um lobo-marinho-do-sul (Arctocephalus australis) qie foi localizado pela equipe de limpeza de praias. Após avaliação do médico veterinário foi definido conter e translocar este animal para a o Centro de reabilitação do CEM/UFPR. Foram realizadas as análises de sangue e biológica para completar a avaliação de saúde do animal, o qual apesar de cansado passa bem. Após descanso e ser alimentado já demonstra melhoras ao nadar no recinto do Centro de Reabilitação.

Caso mamíferos, tartarugas e aves marinhas sejam encontrados encalhados no Paraná, por favor entre em contato conosco pelo telefone do PMP/BS 0800 642 3341, ou avisem ao Centro de Estudos do Mar 41 3511-8671. Sua ajuda é fundamental para salvar vidas!

O Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) é uma atividade desenvolvida para o atendimento de condicionante do licenciamento ambiental federal das atividades da Petrobras de produção e escoamento de petróleo e gás natural no Polo Pré-Sal da Bacia de Santos, conduzido pelo Ibama. Esse projeto tem como objetivo avaliar os possíveis impactos das atividades de produção e escoamento de petróleo sobre as aves, tartarugas e mamíferos marinhos, através do monitoramento das praias e do atendimento veterinário aos animais vivos e necropsia dos animais encontrados mortos.