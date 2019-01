Balneário indoor, cinema e passeio de trenzinho conduzem as férias no Shopping Estação

Redação Bem Paraná, com assessoria

As famílias que estão buscando cultura e entretenimento durante as férias escolares das crianças encontram diferentes opções de lazer no Shopping Estação, um verdadeiro circuito de divertimento.

Atividades recreativas estão à disposição, entre elas a Praia do Estação, um balneário indoor instalado na Praça de Eventos, apresentações culturais nos espaços Faz de Conta, Teatro de Bonecos Dr. Botica e Teatro EBANX Regina Vogue, além de um passeio de trenzinho.

Abaixo, confira a lista completa:

Praia do Estação

Com o ambiente de litoral, brincadeiras típicas do verão não faltam. Com baldinhos e pás, as crianças podem montar seus castelinhos e soltar a imaginação em cerca de dez toneladas de areia. A brincadeira fica completa com um navio gigante, que contém um tobogã, levando as crianças até o imenso mar de piscina de bolinhas. Um cenário perfeito para a diversão das férias de verão.

A atração fica na Praça de Eventos (piso L1) até dia 28 de fevereiro e tem o valor de R$ 20 por 30 minutos. É permitida a entrada de crianças de até 11 anos.

Faz de Conta

A programação gratuita do Faz de Conta acontece todos os sábados, às 16h. A agenda de fevereiro já está completa com os espetáculos: Fantasy, show de Mágica com Botura; O Mágico de Oz, com Cecconello Escola de Dança; Marcelo, Marmelo, Martelo e outras histórias, com Contarte; e Fafá Conta histórias para toda família.

Teatro de Bonecos Dr. Botica

No Teatro de Bonecos Dr. Botica as famílias assistem às peças que utilizam a arte de bonecos. A programação completa com dias, horários e valores pode ser conferida no site www.teatrodebonecosdrbotica.com.br.

Teatro EBANX Regina Vogue

Para o mês de fevereiro o Teatro EBANX Regina Vogue já tem dois espetáculos agendados para o público infantil: Bita e os Animais (2 e 3/2) ePeppa Pig – Brincando de Ser Grande (9, 10, 16 e 17/2). Detalhes sobre as apresentações no site www.teatroebanxreginavogue.com.br .

Mini Ferroviário

O espaço foi desenvolvido especialmente para o público infantil aprender de forma divertida e interativa a história ferroviária do Paraná. O Mini Ferroviário funciona no piso L1, diariamente. A visitação é gratuita.

Passeio de Trenzinho

O passeio das crianças pelo Shopping Estação fica mais animado dentro do mini trem elétrico. O tour custa R$ 15.

Cinema

Com dez salas disponíveis, o UCI do Shopping Estação garante a diversão de quem não dispensa um filme com pipoca. Entre as opções em cartaz estão Como Treinar o Seu Dragão 3 e WiFi Ralph: Quebrando a Internet. Confira a programação em www.shoppingestacao.com.br/cinema.

Park em Movimento e Kids Park

Piscina de bolinhas, escorregador, carrossel, games e diversas brincadeiras supervisionadas por monitores são encontradas no Park em Movimento e no Kids Park. Os preços variam de R$ 20 a R$ 30, para o período de meia hora.

Shopping Estação

Av. Sete de Setembro, 2.775, Rebouças - Curitiba (PR)

(41) 3094-5300

www.shoppingestacao.com.br

@shoppingestacao |www.facebook.com/ShoppingEstacao