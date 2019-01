‘Bancada da bala’ se divide sobre texto

A possibilidade de uma pessoa poder adquirir quatro armas de fogo para ter em casa desencadeou críticas de parte de integrantes da chamada “bancada da bala”, como é conhecido o grupo de parlamentares cuja origem são forças policiais, Forças Armadas ou da área de segurança pública. Para alguns dos deputados ouvidos, a medida é um “exagero”.

“Quatro pistolas em casa é muito, não tem necessidade”, disse o deputado Capitão Augusto (PR-SP), que fez carreira na Polícia Militar. “Flexibilizaram um pouco para mais. No caso de defesa pessoal, você ter no máximo duas já está de bom tamanho”, defendeu.

Também com origem na PM, o deputado Capitão Wagner (PR-CE) disse que essa medida pode permitir que pessoas tenham um “arsenal” dentro da própria residência, o que ele enxerga com certa preocupação. “Eu acho muita arma. Você pode ter um arsenal em casa. O próprio profissional da segurança tem uma limitação”, disse.