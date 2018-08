Bancários fazem assembleia, mas devem descartar greve

Da Redação Bem Paraná

Os bancários fazem, amanhã, assembleias para avaliar a última proposta dos bancos na negociação salarial deste ano. No último sábado, em encontro entre a Comando Nacional dos Bancários sobre a Federação Nacional dos Bancos (Fenaban), os bancos ofereceram reajuste de 5% e manutenção de todos os acordos previstos na última Convenção de Trabalho. A oferta foi bem aceita pelo comando dos trabalhadores, que devem aceitar o reajuste e, assim, evitar uma greve. A proposta prevê, ainda, acordo com validade de dois anos., e é válida para os bancos públicos e particulares. O reajuste ofertado ficou 1,18% acima da inflação do período.