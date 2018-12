Banco Mundial vai investir U$200 bilhões em ações climáticas

CERE

O Grupo Banco Mundial anunciou, no dia 03 de dezembro, um novo conjunto de metas para o clima, que valerá entre 2021-2025, dobrando seus atuais investimentos para cerca de US$200 bilhões em apoio aos países que tomarem medidas climáticas ambiciosas. Uma das principais prioridades é aumentar o apoio à adaptação climática, reconhecendo que milhões de pessoas em todo o mundo já estão enfrentando as graves consequências de eventos climáticos mais extremos.

Ebook gratuito fala sobre mitos e verdades dos agrotóxicos

Foi lançado no Dia Mundial da Alimentação, o e-book gratuito 10 Mitos e Verdades sobre Agrotóxicos – Guia prático para uma alimentação mais consciente e saudável. O objetivo do material é ampliar o debate sobre o assunto e mostrar que algumas afirmações, já bem conhecidas, nem sempre são verdadeiras. A iniciativa é do IDEC e para baixar basta acessar: https://idec.org.br/ferramenta/10-mitos-e-verdades-sobre-agrotoxicos.

Alunos criam embalagens biodegradáveis que se decompõem em 15 dias

O projeto “Embalagens sustentáveis de banana verde”, desenvolvido por cinco alunos de 1º ano do Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) da Floresta e Chocolate Milton Santos, em Arataca, no Sul da Bahia, encontrou outro uso para bananas, fruta abundante na região. Os alunos descobriram que depois de cozinhar e triturar a banana prata ainda verde, e colocar a mistura para secar ao sol, o resultado é uma película biodegradável que pode ser moldada em diversos tipos de embalagens e recipientes. É possível moldar a película da biomassa para originar potes para produtos locais, copos, casca para sorvete e até canudos comestíveis.

Cidades Lixo Zero tem metas sustentáveis

O evento Cidades Lixo Zero – Avanços rumo a destinos sustentáveis começou, em Brasília, nesta segunda-feira (03). O objetivo é ampliar o debate e a difusão de ações que busquem soluções para a questão dos resíduos sólidos no Brasil, reduzindo a destinação do lixo em aterros sanitários.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS - Lei nº 12.305/10) é o principal marco no campo das conquistas e dos avanços para o enfrentamento de um problema que é ambiental, urbano e social nos municípios brasileiro. Na ocasião, foram apresentados os resultados da Semana Lixo Zero 2018, que mobilizou pessoas em 62 cidades brasileiras participantes, um crescimento de 300% em relação ao ano anterior.