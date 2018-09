Band não cansa: vem aí mais uma edição do ‘Masterchef’ amadores 

Flávio Ricco, com a colaboração de José Carlos Nery

A Band abre nesta terça-feira as inscrições para a nova temporada do ‘Masterchef’, versão com amadores. O formato vai chegar à sua sexta edição, com início de gravações em fevereiro e estreia em março. Desgaste do formato à parte, o ‘Masterchef’ ainda é o reality show culinário de maior sucesso da televisão brasileira e segue sob o comando da jornalista Ana Paula Padrão, e dos jurados Paola Carosella, Henrique Fogaça e Erick Jacquin. E mesmo com a queda de audiência em suas últimas edições e os conhecidos problemas devido ao horário de exibição, o produto, em especial a versão “amadores”, é dos poucos a se destacar em toda grade da emissora. Não chega a ser nenhum exagero afirmar que é o único formato que, no caso dela, deu certo. Um sobrevivente. Daí os esforços em manter a parceria na sua produção com a Endemol Shine.

Coisa de maluco

Tentar entender pesquisa de TV é quase um convite ao hospício. Em mais uma simples obra do acaso, caíram nas mãos desta santa coluna os números do dia 13, para não voltar tanto no calendário. Uma data, também, por acaso.

E então vejamos...

De acordo com esses números do Kantar/Ibope, aferidos na última quinta-feira, entre as três principais redes, a Record subiu quase um ponto durante a exibição do horário político da noite. Foi de 9,5 de média na prévia para 10,3 no consolidado, em SP.

Caso a se estudar

Enquanto todas as emissoras naturalmente caem durante a propaganda política, a Record tem observado crescimentos importantes. E o crescimento é de tal ordem que a média no horário chega a ser maior que a da novela ‘Jesus’. Por esses números, no caso dela, melhor seria continuar essa propaganda o dia inteiro.

Outra coisa

Há muito que o Kantar/Ibope deveria tratar com maior cuidado a divulgação dos números prévios e consolidados. Se sempre existem mudanças, por que não apresentar um só e definitivo?

Aquecimento

Já preparando o terreno para a edição inédita que vai estrear em outubro, a Globo apresentará segunda que vem, no ‘Tela Quente’, um formato de filme com episódios da primeira temporada da série ‘Sob Pressão’. ‘Heróis da Emergência’ é o título, com os protagonistas Evandro (Julio Andrade) e Carolina (Marjorie Estiano) em meio aos seus dilemas médicos.

Experience

Entre os dias 9,10 e 11 de outubro, na Universidade Estácio de Sá, no Rio, acontecerá o ‘Digital Music Experience’, evento sobre o mercado de música digital do país. Que neste ano também abrirá espaço para o universo da TV, com discussão ou “talks” sobre trilhas de novelas e programas. Dentre outros, participações confirmadas de Tim Rescala, Pedro Bial, Ney Matogrosso e Vanessa Riche.

Por enquanto, daqui

Nesta terça, usando os canais TNT e Space, a antiga equipe do Esporte Interativo dará início à cobertura da Liga dos Campeões. Nesta primeira fase as transmissões serão feitas daqui, mas com os correspondentes entrando dos locais dos jogos. Na fase do mata-mata isto poderá ser modificado.

Encarando de frente

Se há um aspecto a ser destacado é que além da Globo, com a sua máquina funcionando ininterruptamente, a Record também, crise à parte, tem procurado ampliar o seu leque de atrações. Ontem foi apresentado cenário do “Jornal da Record”, com novo pacote gráfico, hoje tem “A Fazenda” e continuam os festejos dos 65 anos, além dos especiais de dezembro.

E olha que bacana

No dia 26, para levar ao ar em 10 de outubro, a Record vai gravar “O Fino da Bossa”, com apresentação de Luciana Mello e Pedro Camargo Mariano. Confirmadas, para este especial, as presenças de Gilberto Gil, Elza Soares, Marcos Valle, Alcione, Fernanda Takai, Paula Fernandes, Diogo Nogueira, Isa, Max de Castro e Simoninha. Entre outros.

Retomada

O elenco da minissérie “Aruanas”, liderado por Taís Araújo, Débora Falabella e Leandra Leal, retomou ontem as gravações em Manaus, mas ainda daquele jeito. A morte de um profissional da equipe, quinta-feira passada, após colisão de barcos na Amazônia, deixou todos arrasados.

Bate – Rebate

Tudo foi feito para que os nomes dos participantes da ‘Fazenda’ não fossem revelados antes...

... Nem mesmo fotos internas ou gravações de chamadas foram permitidas.

A televisão dos novos tempos. Repare você mesmo: está diminuindo bastante a apelação nos programas de TV...

... Só alguns poucos ainda resistem em se valer da carnificina ou recursos emocionais para conquistar um ou dois pontos a mais na audiência...

... O mundo mudou. Se antes já existia a resistência comercial a tais produtos, o que se vê é que hoje existe rejeição do próprio público.

Funcionários de outras praças da Record estiveram em São Paulo no sábado gravando o especial de fim de ano do ‘Canta Comigo’...

... Assim como comunicadores, hoje em outras emissoras, mas com passagem na Record

...Cátia Fonseca, apresentadora da Band, por exemplo, foi uma das que marcou presença no painel dos 100...

... Sonia Abrão e Maria Cândida também participaram...

...E durante a gravação, falaram por lá que houve um convite a Roberto Justus, para compor o painel, mas que ele teria declinado.

Alguém consegue explicar a razão de tantos palavrões nesse novo filme de ‘O Predador’?

C´est fini

Com exceção de Viviane Pasmanter e Guilherme Piva, que seguirão com os mesmos personagens, os autores Alessandro Marson e Thereza Falcão não irão trabalhar com nenhum outro ator que tenha feito ‘Novo Mundo’ em seu próximo trabalho, a novela ‘Nos Tempos do Imperador’. A produção tem estreia marcada para o dia 1º de outubro de 2019, na faixa das 18h. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!