Band prepara nova mudança nas suas manhãs

Flávio Ricco, com a colaboração de José Carlos Nery

A direção da Band, convencida das necessidades da sua programação, tem realizado estudos para modificar a grade das manhãs, por inteiro ou boa parte dela. Ciente também que deixar como está, exibindo desenhos, durante duas horas, só irá ampliar o tamanho dos seus problemas com audiência e faturamento, foram priorizados os trabalhos que devem levar a esta reformulação. E a ideia qual é? Deixar toda essa faixa aos cuidados do jornalismo. Começar o dia com um novo jornal, das 6h às 7h da manhã, que já tem piloto aprovado, para substituir o ‘Jornal BandNews’, desde sempre considerado um tapa-buraco. Continuar com o ‘Café da Manhã’, mas estimular ainda mais a presença da boa informação e, na sequência, estrear uma versão matutina do ‘Brasil Urgente’, com apresentação de Joel Datena, se possível ampliando o seu raio de ação. Em vez de ficar limitado ao noticiário policial, se voltar também para a prestação de serviços e outros assuntos de interesse do telespectador. O jornalismo da Band, que já foi um exemplo, mais do que nunca necessita de investimentos e novos desafios, para readquirir a relevância e respeito do passado.

Na espera

O SBT é a exceção no instante em que todas as outras TVs se preocupam em buscar novidades para as suas grades de programação. Além da novela ‘Rosa de Guadalupe’, que aqui vai se chamar ‘Rosa dos Milagres’, no mais tudo vai continuar como está. Não existe rigorosamente mais nada planejado para os próximos tempos.

Aniversário

O canal de notícias BandNews completa 18 anos em março. Como parte das comemorações, a entrega do estúdio completamente reformado, além de outras novidades que devem se estender também ao seu grafismo.

Metendo o bedelho

A presença de gente da Igreja Universal em cargos ou outros setores da Record não chega a ser nenhuma novidade. Desde sempre foi assim. Só que nunca foi tão exagerada. Nada contra se tais pessoas fossem habilitadas ou convenientemente preparadas para tais funções. Só que não. Na dramaturgia, então, está um pandemônio.

Em compensação

No seu primeiro encontro com a redação da Record, o novo vice do jornalismo, Antonio Guerreiro, que até onde se sabe em assuntos de igreja é lobinho independente, fez questão de fornecer a todos o número do seu telefone celular. Abriu um canal de comunicação não muito comum.

Fôlego

A Globo, em relação ao streaming, tem observado cuidados na escolha dos textos. A ideia é favorecer séries que permitam produzir trabalhos com mais de uma, até três temporadas. ‘Ilha de Ferro’ é citada como modelo.

Convidado especial

Tiago Nunes, treinador do Athletico Paraense, participará do ‘Bem, Amigos!’, segunda-feira, no SporTV. O programa, das 22h às 24 horas, terá o comando de Milton Leite e contará com as participações de Marco Antônio Rodrigues, Maurício Noriega, Mauro Naves, Ricardinho e Bárbara Coelho.

Sabe que é engraçado?

Especialmente nesta época do ano, no temporal de todas as tardes - árvores caindo e ruas alagadas, entre outras tragédias, o povo sempre cai matando em cima do Datena ou do Bacci nas redes sociais, como se eles fossem culpados pelas chuvas. Esquecem de cobrar as autoridades, nem sempre muito aí para resolver os problemas.

Audiência

O ‘The Voice Kids’ fechou seu primeiro mês de exibição registrando crescimento na faixa de horário. No Painel Nacional de Televisão (PNT), a média das 4 primeiras exibições é de 18 pontos de audiência, um aumento de 50% (+6 pontos) quando comparado com a mesma faixa nos quatro domingos anteriores à estreia. O programa registrou crescimento também em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Primeira vez

Laerte Coutinho fará sua estreia como atriz na TV interpretando a psicanalista Paula Ivone, na nova série de ficção da MTV, ‘Feras’, criada e dirigida por Teodoro Poppovic. Participação que começa dia 4, às 22h. Laerte, ou melhor, a doutora Paula Ivone, irá contracenar com Mari Maia, personagem de Camila Márdila.

Globo/Paulo Belote

Jogo sujo – Claudio Lins é a novidade de ‘Malhação - Vidas Brasileiras’, como Osvaldo, pai de Hugo (Leonardo Bittencourt). Ele vai ao colégio Sapiência conversar com Solange (Fernanda Paes Leme), que suspendeu seu filho por mau comportamento. Osvaldo usa todos os argumentos para tentar convencer a supervisora de retirar a punição, mas, como não tem sucesso, começa a dar em cima dela para tentar reverter a situação. A primeira cena dele vai ao ar na semana que vem.

Bate – Rebate

Na segunda que vem, Luciana Gimenez volta a apresentar os seus programas, ao vivo, na Rede TV!.

Rafael Cardoso é um bom ator e repete em ‘Espelho da Vida’ outra grande atuação...

... Só que a Globo, depois deste trabalho, precisa dar a ele merecido descanso...

... Uma novela atrás da outra não é interessante para ninguém.

Danilo Gentili só deve voltar em março com programas inéditos no SBT...

... Eliana, um pouquinho antes. No dia 19 de fevereiro ela já tem gravações.

Bem que a Globo poderia repensar: é uma judiação acabar com o ‘Tá no Ar’...

... Mesmo com produção das mais trabalhosas, é um programa de temporada e sempre muito bom.

Sacha Bali não pôde seguir como vilão na segunda-temporada da série ‘A Garota da Moto’, do SBT...

... Foi substituído por Erom Cordeiro, seu “meio-irmão” na história.

C´est fini

Sérgio Aguiar, que deixou o GloboNews, em enquete no Twitter, pergunta aos seguidores qual, na preferência deles, deve ser seu próximo trabalho. E coloca uma ordem: “CNN, My News, Record ou outro veículo”. Difícil saber até que ponto isso pode ser saudável. Ou se mais queima ou ajuda. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!