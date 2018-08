Banda curitibana Mulamba confirma presença no Psicodália

Redação Bem Paraná com assessoria

A banda curitibana Mulamba volta ao Psicodália em 2019 para mostrar sua sonoridade que mescla força e poesia, unindo influências que vão do rock à música erudita. O grupo, composto por seis mulheres com vozes dissonantes, cantando letras que saem das entranhas e expressam poeticamente o que o universo feminino tem a dizer, é a segunda atração confirmada da 22ª edição do Psicodália, um dos maiores festivais independentes do Brasil. O evento acontece de 1 a 6 de março de 2019, em Rio Negrinho (SC), e os ingressos estão à venda pelo Disk Ingressos.



Uma das principais características do grupo, que está se preparando para lançar o primeiro álbum em novembro, é a contundência para defender a igualdade de gênero. O sexteto começou a se destacar após a boa repercussão dos vídeos das canções “P.U.T.A.” (que já ultrapassou dois milhões de visualizações no YouTube) e “Mulamba” (que se tornou um dos hinos do empoderamento feminino), ambos lançados em 2017. Porém, a ênfase na temática do empoderamento em suas músicas não quer dizer que o grupo se prende a uma única temática. Ao contrário, procura abordar também questões sociais e políticas nas composições. Mulamba quer representar um grito de vozes silenciadas.



Ingressos – Dia 17 de agosto é o ultimo dia da pré-venda, com valor promocional para quem já foi ao Festival em alguma das quatro últimas edições. A partir de 18/08 o primeiro lote de ingressos estará à venda. A novidade é que o cadastro será realizado na hora da compra, facilitando o acesso. É obrigatório cadastrar o nome completo, número do telefone, RG, CPF e e-mail de todos os compradores. A intenção é agilizar o atendimento e dar ainda mais segurança para quem está comprando seu ingresso.



A Fazenda Evaristo, localizada em Rio Negrinho/SC, a 120 km de Curitiba, continua sede do evento, que será realizado de 01 a 06 de março de 2019 (carnaval). Nas redes sociais e no site do evento 2019 é possível conferir todas as novidades da 22.ª edição.



Serviço:

Psicodália 2019: de 01 a 06 de março de 2019.

Fazenda Evaristo – Rio Negrinho/SC.

Ingressos: No dia 18/8 inicia a venda do primeiro lote com valor a partir de R$ 420,00 (meia-entrada). Parcelamento em até 6x sem juros.

Terá direito ao benefício da meia-entrada:

Idosos; menores de 18 anos; estudantes (independente da idade, desde que regularmente matriculados em estabelecimentos de ensino público ou particular, oficialmente reconhecidos, de nível fundamental, médio e superior, e técnico profissionalizante); professores; portadores de deficiência; doadores de sangue; jovens de 15 a 29 anos de idade de baixa renda que se enquadrem nos critérios legais; classe artística com carteirinha do Sated (Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversão) ou OMB; e portadores do cartão Disk Ingressos.

Informações:

www.psicodalia.com.br

Siga no Facebook: /psicodaliafestival

Siga no Instagram: /psicodaliafestival