Banda show, convidados especiais e descasamento no retorno da Breguenaits a Curitiba

Redação Bem Paraná com assessoria

Uma noite regada a música brega, humor e deboche. Esse é o clima do Breguenaits, que reúne uma banda show, convidados especiais e, nessa segunda edição, um descasamento (de verdade). Vai ser na noite do próximo sábado (18) no Jokers Pub, em Curitiba. Os ingressos já estão à venda. Comprando antecipado sai mais barato.

A banda é formada por seis integrantes. São músicos e atores que retomam sucessos antigos da rádio, da televisão analógica e dos antigos bailes para dançar juntinho, cantar gritando ou chorar no canto. Misturam isso à participação de convidados especiais, discotecagens e garantem uma noite de muito bom humor para lavar a alma.



SERVIÇO

Breguenaits 2 - especial Descasamento

Sábado, 18 de agosto, 22:00

Jokers Pub Curitiba (Rua São Francisco, Curitiba)



Banda: Acácio Duarte Guedes, Amira Massabki, André Garcia, Daniel D'Alessandro, Fernanda Caldas Fuchs, Luciano De Mesquita Faccini, Má Ribeiro



Convidados: Bruno Lops, João Davi Kluber, Roseane Santos, Rubia Romani

LOTE 1 - R$ 16 ESGOTADO

LOTE 2 - R$ 20 até sexta (17.08) (http://bit.ly/BreguenaitsLote2)

NA HORA - R$ 40 e R$ 20 (meia)