Banda Sr. Banana realiza show especial com músicas inéditas no Hard Rock Café Curitiba

Redação Bem Paraná com assessoria

Depois de 20 anos longe dos palcos, a banda Sr. Banana retorna ao cenário musical com canções inéditas e hits que estão entre as músicas mais tocadas do Pop Rock Nacional nas rádios de todo o Brasil! A apresentação acontece no dia 20 de setembro, quinta-feira, no Hard Rock Cafe Curitiba (Third Floor) - Rua Buenos Aires, 50, Batel, Curitiba/PR. Os ingressos estão a venda pelo site Disk Ingressos (https://goo.gl/uY1ov4), (41) 3315-0808 ou ainda na Bilheteria do Teatro Positivo, quiosques dos Shoppings Estação, Mueller, Palladium e São José. Os ingressos custam R$90,00 (inteira) e R$45,00 meia-entrada + taxa.

O single ‘Não Vá’, lançado pela Sony Music, já é a terceira música mais tocada do Pop Rock Nacional nas rádios de todo o Brasil, logo depois dos novos lançamentos de Capital Inicial e Jota Quest & Falcão. “A banda já está com mais de 20 mil seguidores nas redes sociais e o clipe de ‘Não Vá’, além de já estar nos canais Multishow, Bis e Music Box, já teve mais de 1.200.000 views no YouTube”, comemora Fabiano Neves, percussionista da banda.

O Grupo Sr. Banana sempre esteve à frente do seu tempo e apresenta um show novo, com muita tecnologia e um repertório forte preparado com músicas para pensar e para dançar, além de versões de clássicos de Bob Marley, Beatles, Stevie Wonder, Magic, Marrom Five, Gilberto Gil, The Specials. Além deste projeto a banda vai, entre os intervalos dos singles, regravar e lançar algumas músicas do primeiro disco, que fizeram sucesso na época como ‘Dignidade’, ‘Tenho que te ver’, o clássico da jovem guarda ‘Ritmo da Chuva’ e o reggae clássico ‘E Vem o Sol’, sempre acompanhado de clipes e vídeos lyrics. E já que o repertório desta nova fase é uma mistura do que a banda sabe fazer de melhor, um dos novos singles chama-se ‘Pura Confusão’, um reggaeton com letra em português e espanhol com produção artística de Mister Jam e a participação da nova promessa da Universal Music, a cantora Francinne “La Rubia” e do cantor, compositor e produtor musical venezuelano Labarca.

A Banda Sr. Banana retorna aos palcos com a sua formação original, além de um novo integrante. Entre os integrantes da formação original estão: Eduardo Pizzato (vocal), Fabiano Neves (percussão), Bruno Balainha (baixo e backing vocal), Lúcio Trombini Griesbach (bateria) e Gabriel Teixeira (guitarra e backing vocal). Além de Gui Vianna, filho do baterista Lúcio Trombini, violão e backing vocal.

Mais informações sobre o show pelo telefone de informações do Disk Ingressos (41) 3315-0808, na página oficial da banda no Facebook: https://www.facebook.com/srbananaoficial, ou ainda pelo telefone do Hard Rock Cafe Curitiba (41) 3091-6060.

Single ‘Não Vá’ disponível em todas as plataformas de streaming: https://milkdigital.lnk.to/NaoVa

Clipe de ‘Não Vá’: https://youtu.be/NsaciiAhUgY

Serviço:

Show Banda Sr. Banana

Data: 20 de setembro (quinta-feira) – 21h (abertura da casa 18h)

Local: Hard Rock Cafe Curitiba (Rua Buenos Aires, 50, Batel, Curitiba/PR) – Third Floor – (41) 3091-6060

Ingressos à venda: https://www.diskingressos.com.br/evento/8815/20-09-2018/pr/curitiba/sr-banana ou (41) 3315-0808

Ingressos: R$90,00 (R$45,00 meia-entrada) + taxa.

Meia-entrada: Estudantes, Idosos, Doadores de Sangue, Professores, Portadores de Necessidades Especiais, Portadores de Câncer.

Descontos promocionais: Cartão Fidelidade Disk Ingressos, Bônus Flyer Sr. Banana, Fidelidade Hard Rock Café (HOG). Descontos não cumulativos. Não se aplicam a outros descontos concedidos por Lei e outras promoções.

Classificação: 16 anos

Informações: (41) 3315-0808 ou https://www.facebook.com/srbananaoficial

Instagram: https://www.instagram.com/srbananaoficial