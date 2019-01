Bandidos queimam carro, ônibus, van e tratores em ataques no Ceará

Folhapress

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Uma série de veículos foi alvo de ataques de criminosos entre a noite desta quinta-feira (24) e a madrugada desta sexta-feira (25) no Ceará.

Em Fortaleza, homens armados assaltaram um posto de combustíveis no bairro Dunas e incendiaram um carro que estava no local na noite de quinta. Nesta sexta, uma van foi queimada por bandidos no bairro Dias Macêdo.

Dois tratores estacionados no Centro Social Urbano no bairro Planato Peci foram queimados pelos bandidos. O incêndio foi controlado por policiais que faziam ronda na região.

Em Maracanaú, cidade da Grande Fortaleza, criminosos colocaram fogo em um ônibus e um micro-ônibus.

Foram registrados ainda ataques uma escola municipal em Eusébio, também na Grande Fortaleza. Na mesma cidade, um posto de saúde teve equipamentos roubados.

Os ataques contra o patrimônio público e privado no Ceará tiveram início em 2 de janeiro.

Há o registro de mais de 250 ataques em 50 cidades. A onda de violência começou após o governo do Ceará implantar a Secretaria de Administração Penitenciária para colocar em prática medidas de endurecimento contra os detentos.

A Secretaria de Segurança e Defesa Social do Ceará informou que 430 pessoas foram detidas por suspeita de envolvimento nos ataques.

Policiais da reserva foram convocados para reforçar o policiamento. Na capital, há 150 PMs aposentados nas ruas. O governo não divulgou o efetivo empregado no interior do estado.