Bandolinista Daniel Migliavacca faz concerto didático no Conservatório

O bandolinista Daniel Migliavacca apresenta um concerto didático dedicado ao "choro", nesta quinta-feira (26/7), às 18h30, no Conservatório de MPB de Curitiba. O músico com grande influência no ‘chorinho’ da cidade, vai fazer um panorama histórico a partir de um repertório que passeia pelos principais compositores do gênero como: Joaquim Callado, Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazareth, Anacleto de Medeiros, Pixinguinha, Jacob do Bandolim, Waldir Azevedo e Garoto.

Com todo o repertório executado em arranjos próprios para bandolim solo, a proposta é apresentar a história da música genuinamente brasileira e seus principais compositores, com o fim de divulgar as possibilidades sonoras do instrumento para todos os públicos.

Experiência

Daniel Migliavacca é bandolinista e compositor. Nasceu na cidade de São Paulo – SP, e se dedica ao bandolim desde 2003. Em 2011 formou-se Bacharel em Música Popular na FAP – Faculdades de Artes do Paraná – tendo apresentado como conclusão de curso uma série de 10 composições em forma de estudo para bandolim.

O músico tem quatro CDs gravados: “Bandolim” (2009), “Divertimento” (2011), em duo com a pianista Elizabeth Fadel, “Tocando a Vontade” (2013) com seu quarteto, e “Daniel Migliavacca interpreta Walter Scheibel” (2015).

Serviço: Concerto didático com Daniel Migliavacca

Data: 26 de julho

Horário: 18h30

Local: Conservatório de MPB de Curitiba

Endereço: Rua Mateus Leme, 66

Entrada Gratuita