Banhista morre atingido por raio na praia de Copacabana

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um banhista identificado como Daniel Oliveira, 35, morreu no início da noite desta sexta (25) após ser atingido por um raio na praia de Copacabana, zona sul do Rio.

A mulher dele, que não teve o nome divulgado, também recebeu a descarga elétrica e foi internada no Hospital Miguel Couto, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

A praia de Copacabana é um dos principais pontos turísticos da cidade.

A chuva forte da tarde também alagou ruas e obrigou a Prefeitura do Rio a anunciar estado de atenção.

De acordo com a rede de monitoramento de raios do Instituto Climatempo, a capital fluminense registrou 680 descargas elétricas, sendo que 468 deles atingiram o solo no período de quatro horas.

O bondinho do Pão de Açúcar teve o serviço interrompido no final da tarde.