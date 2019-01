Banhos de piscina e sorvete ajudam os animais a enfrentar o calor no Zoo de Curitiba

Da Redação Bem Paraná com sites

"No nosso Zoológico do Parque Iguaçu, banhos de piscina e dieta especial para os animais ali protegidos enfrentarem o calorão". A informação é do prefeito de Curitiba, Rafael Greca, nas redes sociais na manhã deste sábado.

"Picolé de frutas para o Chipanzé. Picolé de carne moída para felinos, tigres, onças e leões. Banho de água refrescante para os cervos dourados. E sorvete na piscina para nosso Urso bonachão", descreveu o prefeito.

Desde dezebro de 2018 as temperaturas na Capital estão altas na maior parte dos dias. Segundo Inmet, a temperatura vem com até 3ºC acima da média.