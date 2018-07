Bar dá cerveja grátis para quem doar sangue em Curitiba

Redação Bem Paraná

A cervejaria Buddy Brewery dará um pint (cerca de 473 ml) da cerveja APA All In, para cada pessoa que fizer uma doação de sangue em qualquer banco de coletas de Curitiba até esta terça-feira (24). A campanha é realizada em parceria com a Academia das Cervejas e comemora o lançamento do sabor APA All In. A troca da bebida deve ser feita na quarta-feira (25), das 15h às 22h.

Para participar da campanha, basta apresentar o RG e o comprovante da doação emitido pelos bancos de sangue. A Academia das Cervejas fica na Avenida Senador Souza Naves, 851.