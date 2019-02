Bar de Curitiba dará 200 chopes caso o Rams vença o Super Bowl

Redação Bem Paraná, com assessoria

Neste domingo, dia 03 de fevereiro, Los Angeles Rams e New England Patriots se enfrentam em Atlanta pela final da NFL, o mais importante campeonato de futebol americano do mundo: o Super Bowl. O Patriots, liderado por Tom Brady, está indo pela terceira vez consecutiva à final do campeonato, e enfrentará o time do novato Jared Goff, que fez a melhor campanha da conferência nacional.

Para acompanhar todos os detalhes da partida e motivar a torcida do Rams, o Bávaro Chopperia & Hamburgueria, uma das operações mais tradicionais da Rua 24 Horas, transmitirá o jogão na íntegra com uma ação bem especial. A casa vai distribuir 200 copos (300ml) de chope caso o time californiano levante a taça.

A transmissão da partida começa 21h30 e ocorrerá em quatro pontos do local em televisões gigantes. Além disso, o Bávaro terá muito chope gelado e diversas opções do novo cardápio de happy hour estarão disponíveis durante a partida.

O Bávaro Chopperia & Hamburgueria fica na Rua 24 Horas (Rua Visconde de Nácar - sem número). A partida entre o Rams e Patriots terá início às 21h30. Mais informações pelo telefone (41) 3078-9777.