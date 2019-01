Bar de Curitiba vai distribuir chopes para clientes que se chamam 'Jenifer'; vejas as regras

Redação Bem Paraná com assessoria

O hit “O Nome Dela É Jenifer”, do cantor Gabriel Diniz, conquistou o Brasil com uma letra contagiante e promete continuar como a grande sensação do Verão 2019. E nada combina mais com verão do que um bom chope gelado, não é?

Entrando na brincadeira com a música, que já conta com quase 100 milhões de visualizações no YouTube, o Bávaro Chopperia & Hamburgueria, uma das operações mais tradicionais da famosa Rua 24 Horas, de Curitiba (PR), vai promover nesta quinta-feira (24), uma promoção de happy hour para quem se chama “Jenifer”. Durante a tarde e noite, das 16h às 22h, as “Jenifers” ganham um chope geladíssimo no estabelecimento mediante a apresentação do RG. A promoção é válida somente para pessoas que tiverem o nome com a grafia exata da música.

O Bávaro fica na Rua 24 Horas (Rua Visconde de Nácar - sem número), no centro de Curitiba. Mais informações pelo telefone (41) 3078-9777 ou na página oficial do empreendimento. Facebook: Bávaro (www.facebook.com/bavaroblues/).