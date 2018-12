Barcelona proíbe Dembélé de desligar celular à noite para evitar atraso a treino, diz jornal

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Para evitar que o atacante Dembélé chegue atrasado aos treinos, o Barcelona decidiu proibir que o jogador desligue o celular ou o deixe no modo silencioso durante a noite, conforme informou o jornal espanhol Marca.

A intenção do clube é ligar para o atacante pelas manhãs para assegurar que ele esteja acordado e consiga chegar em tempo ao treinamento.

De acordo com o jornal, Dembélé tem uma rotina noturna, mas não por causa de baladas. O francês gosta muito de videogame e séries de TV a ponto de ficar acordado até tarde e de perder a hora do treino.

Dembélé se atrasou pela última vez no treino do Barcelona no domingo (9). Na ocasião, ele chegou duas horas atrasado. Por esse motivo, ele reuniu os companheiros, um dia depois, no vestiário para se desculpar e afirmar que a falha não se repetiria.

O atacante chegou a ser punido pelo técnico Ernesto Valverde por indisciplina em meados de novembro. Na ocasião, o jogador não foi relacionado para a partida contra o Bétis, pelo Campeonato Espanhol, depois de chegar uma hora e meia atrasado a um treino.

Na última terça-feira (11), Dembélé foi um dos destaques do Barcelona no empate com o Totttenham por 1 a 1, pela Liga dos Campeões da Europa. Ele foi o autor do gol de sua equipe.